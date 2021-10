Haavisto: Afganistanista Suomeen autettavien suhteen ei ole "piikki auki"

Haavisto mainitsi puheenvuorossaan, että Afganistanissa on vielä useita kymmeniä valtioneuvoston päätösten piiriin kuuluvia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään sekä konsuliavustuksen piiriin kuuluvia henkilöitä, joita ulkoministeriö pyrkii avustamaan.

– Onko näissä henkilömäärissä nyt piikki täysin auki, vai mikä on maksimimäärä, Mari Rantanen (ps.) kysyi.

– Ei ole mitään piikkiä, joka olisi auki, vaan hallitus on tehnyt nämä evakuointipäätökset. Niillä oli alku ja niillä oli loppu. Erikseen on perheenyhdistämisasiat ja erikseen on sitten kiintiöpakolaisasiat. Kustakin näistä päätetään erikseen ja luvut ovat sitten päätöksen yhteydessä tiedossa, Haavisto vastasi.