Huippumalli haussa tulee taas – mallin metsästyksessä korostetaan monimuotoisuutta

Vuoden 2022 Huippumalli haussa MTV:llä haluaa olla monimuotoinen, aidosti inklusiivinen ja avoin kaikille keillä on intohimoa ja potentiaalia työllistyä mallina. Nyt haussa on huippumalli, jolla on edellytykset luoda uraa sekä Suomessa että kansainvälisesti.