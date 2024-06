Konsta Heleniuksesta komea draft-arvio – "Tuollaisia pelaajia ei tule usein"

– Hän muistuttaa paljon Brayden Pointia. Helenius on loistava kahden suunnan pelaaja. Hän tekee pisteitä, osaa tehdä maaleja ja tekee pelikavereistaan parempia. Tuollaisia pelaajia ei tule kovinkaan usein. Siksi vertaan häntä Pointiin, Button perustelee The Sick Podcast with Tony Marinaro podcastissa.