Huimat tehot viime kaudella takonut hyökkääjä SM-liigaan – muistelee lämmöllä hauskaa tennispalloepisodia

– Will on todella omistautunut jääkiekolle ja pelaa sekä harjoittelee huippuasenteella. Hän on todellinen huippu-urheilija ja kilpailullinen kaveri, pelaajana todella monipuolinen ja isoksi kaveriksi liikkuu hyvin, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo seuran tiedotteessa.

– Saamme kokoa, ulottuvuutta ja taitoa. Will on ollut viime kausina yli 50-prosenttinen aloittaja ja pelannut urallaan sekä ylivoimaa että alivoimaa. Monipuolisuudesta kertoo, että hän on pelannut myös pakkina, kun on tarvittu, Kerttula sanoo.