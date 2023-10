Bilesille suoritus on tuttu jo aiemmilta vuosilta. Hän esitteli hypyn ensimmäistä kertaa kilpailussa vuonna 2021, mutta hypyn tekeminen MM-kilpailuissa teki siitä erityisen. Onnistuneen suorituksen jälkeen hyppy nimetään suorittajansa mukaan nimellä Biles II. Järjestysnumero kaksi johtuu siitä, että Bilesin mukaan on jo aiemmin nimetty yksi hyppy. Biles II on arvotettu naisten hypyistä vaikeimmaksi.

Bilesin mukaan on aiemmin nimetty neljä suoritusta telinevoimistelussa. Kaksi permannolla ja yksi hypyssä sekä puomilla. Hänestä tuli 26-vuotiaana historian vanhin yhdysvaltalainen naisvomistelija, joka on osallistunut MM-kilpailuihin. Yhdysvaltalainen on voittanut urallaan 25 MM-mitalia, mikä on eniten historiassa. Mitaleista 19 on kultaisia. Olympialaisista Bilesilla on seitsemän mitalia.