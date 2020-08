Tämä video todistaa, kuinka rauhallista on myrskyn silmässä – myrskynmetsästäjät lensivät hurrikaani Lauran sisälle

Yhdysvaltoihin on saapunut hurrikaani Laura, joka aiheutti ainakin 25 ihmisen kuoleman Karibialla.

Myrskynmetsästäjien kuvaamalla videolla näkyy, kuinka hurjia tuhoja tehnyt hurrikaani on sisältäpäin täysin päinvastaisen oloinen. Yläilmoissa kuvatulta videolta on vaikea kuvitella, että ympärillä jyllää hurrikaani, jonka tuulennopeudeksi on mitattu enimmillään jopa yli 67 metriä sekunnissa.