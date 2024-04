Brittinäyttelijä Hugh Grant sovitteli yksityisyyttään koskevan oikeusjutun brittilehti The Sunin kustantajaa vastaan, kertoo BBC . Näyttelijä haastoi News Group Newspapersin oikeuteen väittäen, että toimittajat olisivat käyttäneet yksityisetsiviä muun muassa salakuunnellakseen hänen puhelintaan ja murtautuakseen hänen kotiinsa.

– Kuten täysin viattomilla ihmisillä on tapana, he (News Group Newspapers) tarjoavat minulle valtavan summan rahaa pitääkseen tämän asian poissa oikeudesta. En halua hyväksyä näitä rahoja enkä sovitella. Haluaisin nähdä kaikki väitteet, jotka he kiistävät, tutkittavina oikeudessa, Grant kirjoittaa X:ssä.