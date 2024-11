Hugh Grant paljasti nuorimpien tyttäriensä erikoiset nimet ensimmäistä kertaa – toisen päätti isoveli

Näyttelijä Hugh Grant , 64, kertoi ensimmäistä kertaa 29. lokakuuta Jimmy Kimmel Live -ohjelmassa, miten hän on nimennyt nuorimmat 8- ja 5-vuotiaat tyttärensä. Tyttärien äiti on Grantin vaimo Anna Eberstein .

Grantin oma nimi on kokonaisuudessaan Hugh John Mungo .

Grant kertoi, miten he päätyivät nimeämään vaimonsa kanssa 8-vuotiaan tyttärensä hieman hädän alaisena.

– Olimme vaimoni kanssa hieman paniikissa sinä päivänä, kun annoimme hänelle nimen, ja ajattelimme, että olisi mukavaa, kun hän on isompi, jos hän voisi sanoa baareissa, että hänen toinen nimensä on Danger. Hänen nimensä on siis Lulu Danger Grant, näyttelijä kertoi.