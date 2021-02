HS: Tunnettua suomalaista viiniyrittäjää epäillään törkeästä alkoholirikoksesta

Asiassa tehty kotietsintöjä

Juha Berglund kieltäytyi kommentoimasta rikosepäilyä HS:lle, mutta hänen tyttärensä Nea Berglund vahvistaa asian lehdelle. Tyttären mukaan esitutkintaviranomainen on määrännyt hänen isänsä rikosepäilyjä koskevaan ilmaisukieltoon.

– Tiedän, että hänet on haettu kuulusteluun. Lisäksi tiedän, että asiassa on tehty kotietsintöjä ja että rikosnimikkeenä on törkeä alkoholirikos, Nea Berglund sanoo HS:lle.