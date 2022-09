HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa STT:n Holopaisen kritiikkiin: Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti

– Valittu puolustusstrategia on ollut poikkeuksellinen. Tämän arvioiminen myöhemmin Holopaisen puolelta perustuu siihen, mitä nykyisin tiedetään. Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti, Niemi sanoo STT:lle.

Hän kuitenkin vetoaa siihen, että Viestikoekeskus-tutkinnassa esimerkiksi lehden toimittajan kotiin on tehty kotietsintä ja tältä on takavarikoitu työvälineitä.

"Ei ole luistettu vastuusta"

– On ollut riski, että mitä sanonkaan siellä olisi voinut johtaa ennakoimattomiin seurauksiin. Toinen syy vaikenemiseen on ollut lähdesuoja.

Eri mieltä itsekriminointisuojasta

– Holopaisen tulkinta itsekriminontisuojasta on tähän tilanteeseen melko pistemäinen. Se ei huomioi olosuhteita, joita ollaan eletty esitutkinnan ajan. On kuitenkin kyse siitä, ettei epäillyn tarvitse vastata esitutkinnassa kysymyksiin. Se näkökulma, että jos itsekriminointisuoja olisi kokonaan pois, sitä en allekirjoita.

– Lähtökohtaisesti Helsingin Sanomat on hoitanut sanomalehtenä ydintehtäväänsä julkaistessaan jutun taustoittaakseen ajankohtaista yhteiskunnallista merkittävää asiaa. Tiedot on hankittu laillisesti, eikä ole julkaistu turvallisuussalaisuutta paljastavaa materiaalia. Minä tuen vahvasti näiden oikeustoimien kohteena olevia toimittajia. Mihin syyttäjä on päätynyt, se on syyttäjän päätös. Jos päätoimittajalta kysytään, onko kannettu vastuuta, on kannettu vastuuta täysimääräisesti niissä olosuhteissa, jotka ovat olleet hyvin ennakoimattomat ja hyvin vaikeat arvioida.