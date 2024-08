HS: Helsinki Seagullsin tuoreen omistajan yritys arvioitu uhaksi kansalliselle turvallisuudelle Liettuassa

Liettuan turvallisuuspalvelu on arvioinut Helsinki Seagullsin tuoreen omistajan, miljardööri Gediminas Zhiemelisin yrityksen uhaksi kansalliselle turvallisuudelle, kertoo Helsingin Sanomat . Turvallisuuspalvelun mukaan Zhiemelisin yrityksellä on yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluihin.

Omistajat ovat kertoneet haluavansa seuralle uuden huipputason peleihin soveltuvan peliareenan. Erityisesti mahdollisuuksia on selvitetty Helsinki-hallin osalta.

Areenan tilanne on jumissa, koska sen venäläiset pääomistajat ovat pakotteiden piirissä.

HS:n mukaan Zhiemelisin yrityksillä on Suomessa myös muuta liiketoimintaa. Zhiemelisin hallitseman yritysverkoston pääyhtiö on Avia Solutions Group eli ASG. Sen tytäryhtiöillä on toimintaa 25 lentokentällä Euroopassa. ASG osti vuonna 2020 pohjoismaalaisen Aviator-konsernin. Se hoitaa Helsinki-Vantaan lentokentällä maapalveluita, kuten matkatavaroiden käsittelyä ja kuormausta, jäänpoistoa, lentokoneiden siirtämistä sekä aulan matkustajapalveluita.