Norjalainen hotellimiljardööri myi hotellikiinteistönsä 1,5 miljardilla kruunulla: "Kiinteistö ei oikeastaan ollut myytävänä, mutta kaupalle on vaikea sanoa ei"

Kauppahinta on 1,5 miljardia kruunua eli suunnilleen 145 miljoonaa euroa. Hotellikiinteistö vaihtaa omistajaa virallisesti elokuussa.

– Kiinteistö ei oikeastaan ​​ollut myytävänä, mutta kaupalle on vaikea sanoa ei, koska ostaja on vakavissaan, heillä on vahva pääoma ja selkeä rakennussuunnitelma”, kertoo Stordalen tiedotteessa.