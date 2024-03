HS-gallup: Perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus laskussa

Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa suosituin puolue on yhä kokoomus 20,7 prosentilla. Kannatus on 0,6 prosenttiyksikköä helmikuun mittausta pienempi.

Toiseksi suurin kannatus on SDP:llä, joka pysyi 19,6 prosentissa.

Kolmantena on perussuomalaiset, jonka kannatus on HS:n gallupissa 18,9 prosenttia. Kannatus on heikentynyt 0,7 prosenttiyksikköä helmikuusta.