HPK:n kanadalaisvahvistuksella täydellinen SM-liigadebyytti – uusi ympäristö teki heti vaikutuksen: "Aika spesiaali"

HPK:n tuore kanadalaisvahvistus Mark Sinclair esiintyi upealla tavalla ensimmäisessä SM-liigapelissään perjantaina.

28-vuotias maalivahti siirtyi Pohjois-Amerikasta HPK:hon aivan SM-liigan siirtoikkunan sulkeutumisen kynnyksellä. Vielä keskiviikkona Sinclair seurasi uuden joukkueensa otteita luukkuvahdin paikalta käsin, mutta perjantaina hän pääsi itsekin tositoimiin.

SM-liigadebyytti ei olisi voinut sujua paremmin, sillä Sinclair piti heti maalinsa puhtaana ja torjui kaikki JYPin 16 laukausta. Sinclair antoi ottelun jälkeen tunnustusta joukkuetovereilleen.

– Kaverit pelasivat hienon pelin ja tekivät työni melko helpoksi. Minulla oli hauskaa. Yleisö oli aika spesiaali, Sinclair sanoi ottelun jälkeen.

Sinclair edusti alkukaudella ECHL-seura Bloomington Bisonia ja AHL-seura Belleville Senatorsia. Vaikka otteluita Pohjois-Amerikassa on kertynyt vuosien varrella paljonkin, toi SM-liigadebyytti silti perhosia kanadalaisvahdin vatsaan.

– Oli niitä hieman jo ajaessani hallille ja alkulämmittelyissä. Sen jälkeen aloin rauhoittua. Ensimmäisten torjuntojen jälkeen sitä oli jo tottunut, Sinclair myhäilee.

Sinclair on pelannut koko tähänastisen uransa Pohjois-Amerikassa, joten hyppy Euroopan leveämpään kaukaloon ja erilaiseen pelityyliin vaatii vielä totuttelua.

– Peli on vauhdikasta ja jätkät liikuttavat kiekkoa aika nopeasti, joten maalilla on oltava tarkkana. Maalin edustalla on myös paljon ruuhkaa, mihin pitää totutella, Sinclair listaa.