HPK:lle vahvistus Pohjois-Amerikasta

HPK kaappaasi Cameron Wrightin Pohjois- Amerikasta.Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 05.09.2025 16:03

MTV URHEILU

Hämeenlinnan Pallokerho vahvisti rivejään 27-vuotiaalla kanadalaishyökkääjä Cameron Wrightilla. 

Wright saapuu Hämeenlinnaan AHL:stä. Viime kaudella hän teki AHL-joukkue Bakersfield Condorsissa 60 ottelussa tehopisteet 13+11.

Saimme joukkueeseemme pelaajan, jolla on ominaisuuksia, joita olemme pidempään ja rauhassa etsineet. Cam omaa hyvän laukauksen ja tuo suoraviivaisuutta, ja kykenee fyysiseen peliin kookkaana pelaajana. Olemme käyneet hyviä keskusteluja Camin kanssa kesän aikana ja olemme tyytyväisiä, että saamme hänet Kerhoon, HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson kertoo.

Laiturina viihtyvä Wright on pelannut urallaan 103 AHL-ottelua sekä 68 ECHL-ottelua ja lähes 200 ottelua yliopistosarjaa Pohjois-Amerikassa.

