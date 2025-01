SM-liigaseura teki pelaajaliikkeen – haaviin isokokoinen kanadalaishyökkääjä

Kanadalaishyökkääjä Thomas Caron siirtyy SM-liigaseura HPK:n riveihin.

HPK kertoi asiasta lauantaina. Caron, 24, on pelannut tällä kaudella ECHL-sarjassa Idaho Steelheadsissä (31 ottelua, 8+18=26).

Ennen Idahon piipahdusta Caron on edustanut muun muassa AHL:ssä Manitoba Moosea. Häntä ei koskaan varattu NHL:ään.

– Thomas on isokokoinen (188-senttinen) ja hyvin liikkuva hyökkääjä, joka on myös hyvä kamppailemaan. Hän on hyvä joukkuepelaaja ja keskusteluidemme perusteella Thomas on todella motivoitunut pelaamaan HPK:ssa, toteaa HPK:n jääkiekkojohtaja Erkki Rajamäki.

Ennen lauantain kierrosta HPK oli sarjassa sijalla 15. Se on ottanut 40 ottelusta yhteensä 50 pistettä.