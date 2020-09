Hotellijohtaja: "Matkustusrajoitusten purkaminen auttaa pitämään hotellien pään pinnalla" – käyttöasteet yhä alhaiset

Hotellien alhaisiin käyttöasteisiin vaikuttaa se, että asiakkaista peräti puolet on ulkomaalaisia, ja lopuistakin asiakkaista suurin osa on työmatkustajia. Matkustusrajoitusten purkamisen toivotaan helpottavan myös hotellien ahdinkoa.

– Toivon mukaan liikematkustaminen saadaan nyt käyntiin. Hotellialalla ennakoitavuus on tärkeä, koska varauksia tehdään pitkällä tähtäimellä. Uskon, että tulevaisuudessa hotellien tulee olla aiempaa muutoskykyisempiä ja joustavia, toteaa Senior Business Advisor Kati Soini Helsinki Business Hubista.

Perheomisteinen boutique-hotelli U14 avattiin suurin toivein Helsinkiin helmikuussa, koska jo muutama vuosia aiemmin avattu hotelli F6 on ollut menestys. Hotellit sulkivat ovensa monien muiden hotellien tapaan, kun matkustusrajoitukset estivät kansainvälisten asiakkaiden tulon Suomeen. Hotelleja avattiin taas uudelleen heinäkuussa, mutta käyttöaste on jäänyt alhaiseksi.

– Meidän hotelleihimme tulee eniten matkailjoita kymmenestä maasta, jotka ovat olleet matkustusrajoitusten vuoksi täysin suljettuna meidän markkinoilta. Meillä ei ole nyt ulkomaisia asiakkaita kuin muutama prosentti, kun normaalisti heidän osuutensa on noin kuusikymmentä prosenttia, kertoo toimitusjohtajaKasperi Saari U14 ja F6 -hotelleistaan.

Helsingissä on kaikkiaan 14 000 hotellihuonetta, ja tänä vuonna kaupunkiin tulee pari tuhatta lisää. Hotellit täyttyvät tavallisesti kansainvälisistä vieraista ja työmatkustajista - nyt hotellit pysyvät pitkälti pystyssä viikonloppuvieraiden avulla.

– Käyttöaste on Helsingissä 27, 4 prosenttia ja viime vuonna vastaavana ajankohtana käyttöaste oli 83,7 prosenttia. Pudotus on merkittävä. Käyttöaste on ollut korkeampi huoneistohotelleissa, kertoo Soini.