Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaat jättävät lopulliset tarjouksensa Suomelle – hävittäjähankinnan hintakatto 10 miljardia euroa

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen toivoo kaikkien viiden ehdokkaan selviävän suorituskyvyt pisteyttävään sotapeliin saakka. Tähän HX-hankkeessa on pyritty tukemalla tarjoajia ymmärtämään Suomen vaatimuksia.

– Mahdollisesti. Mekään emme vielä sitä tiedä. Jos joku ei pääse, niin se on ehkä meille enemmänkin yllätys, että niin käy, Puranen muotoilee STT:n haastattelussa.

– Sehän olisi meidän kannalta huono asia, jos jokin ehdokas, jolla on merkittäviä suorituskykyjä, tippuu pois, hän jatkaa.

– He saavat avata vastaustaan siltä osin, mutta eivät enää täydentää sitä, Puranen selvittää.

Arviointiprosessin tuloksista ei kerrota

Sotilaallisen suorituskyvyn arviointi koostuu kahdesta osasta: suorituskyky vuosina 2025 ja 2030 sekä järjestelmän kehityspotentiaali vuoteen 2060 saakka. Ensiksi mainittuja kahta vuotta selittää se, että vuoden 2025 suorituskykyjä on pystytty todentamaan koelennoilla ja simulaattoreissa. Vuoden 2030 osalta kyse on arviosta siitä, mitä uusia suorituskykyjä Suomelle myytäviin koneisiin on siihen mennessä tulossa.