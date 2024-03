Honkonen ei hae keskustan puheenjohtajaksi – asettuu ehdolle eurovaaleissa

– Tottakai keskustan puheenjohtajan, niin kuin muidenkin merkittävien suomalaisten puoluejohtajien tehtävä, on vaativa ja mielenkiintoinen. Mutta uskon, että siihen saadaan hyvä tekijä, vaikka itse en sitä nyt tavoittelekaan tällä kertaa.

Moni harkitsee ehdokkuutta

Puheenjohtajakisaan ei ole ilmoittautunut toistaiseksi yhtään ehdokasta. Ehdokkuutta on sen sijaan kertonut harkitsevansa joukko puolueen keskeisiä nimiä, kuten entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen , häntä tuurannut Mikko Savola , eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen , eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli sekä puolueen varapuheenjohtajista Markus Lohi ja Hilkka Kemppi .

– Nyt, kun äärivasemmalla ja äärioikealla otetaan yhteen ja Suomi on ajettu lähes polvilleen, on isot lakot tulossa ja taloussuhdanne osoittaa vain alaspäin, niin tällaiselle maltilliselle keskustavaihtoehdolle on politiikassa selvästi tilaa.