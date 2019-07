"Toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos"

– Olin jo silloin tosi sinut itseni kanssa. Tiedostan, että on poikkeuksellista, että se on mennyt mulla niin paljon toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

– Mutta olihan se rajua ja tietysti on ollut hetkiä, milloin on tuntunut pahemmalta, mutta pääsääntöisesti olen osannut tosi hyvin käsitellä sitä.

"Jos henkeä uhataan, ollaan jo aika syvissä vesissä"

Mikä on pahinta, mitä sinulle on sanottu?

Tappouhkaus pani miettimään omia liikkumisia

Samat hukkumasanat toistuvat satoja kertoja

– Ihmisillä on niin huono mielikuvitus, että hirveän harvoin enää kukaan on keksinyt mitään sellaista uutta haukkumanimeä, joka voisi ihan oikeasti loukata. Yleensä se on sitä samaa jo kuultua.

"Vihan määrä kasva, jos teen jotain kohauttavaa"

"On tärkeää, että puhuu"

– Frendit on iso apu, ja sellaisten asioiden tekeminen, joista itse nautin. Keikoilla esimerkiksi on ihan hirveän vaikeaa muistaa mitään vihapuhetta, koska siellä on vaan niin hauskaa ja kaikilla on pääsääntöisesti niin hyvä fiilis.