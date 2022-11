Hollywood-tähti Ryan Reynolds myöntää haluavansa NHL-seuran omistajaksi – "Tarvitsen liikekumppanin"

People-lehti uutisoi viime viikolla, että huippunäyttelijä Reynolds on hyvin kiinnostunut ostamaan NHL-seura Ottawa Senatorsin. Jimmy Fallonin isännöimässä The Tonight Show’ssa vieraillut Reynolds myönsi suoraan olevansa kiinnostunut Senators-omistajuudesta.

– Se on totta. Yritän tehdä niin. Se on todella kallis, joten tarvitsen liikekumppanin, jolla on todella syvät taskut, Reynolds myöntää The Tonight Show'ssa viitaten Sporticonin tekemään Ottawan 655 miljoonan dollarin valuaatioon.