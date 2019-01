Hollolan epäillyn perhesurman taustalla oli parisuhde- ja rahahuolia – perheenisän uskotaan pakottaneen naisen autoon ja ajaneen tahallaan rekan keulaan

Henkilöauto törmäsi rekan keulaan Valtatie 12:lla Hollolassa viime lokakuussa. Tilanteessa kuoli henkilöautossa ollut noin kolmekymppinen aviopari. Pariskunnalla on pieniä lapsia, jotka jäivät orvoiksi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, Hämeen poliisin rikoskomisario Jari Kiiskinen kertoo nyt, että taustalla näyttäisi olevan viitteitä seikoista, joita perhesurmien taustalla tavallisesti on. Hän kommentoi asiaa aiemmin Ylelle .

– Tutkimuksissa on tullut ilmi erilaisia syitä, minkä takia perhesurmiin päädytään. On taloudellisia huolia, mielenterveysongelmia ja parisuhdeongelmia. Tässä tapauksessa on viitteitä näistä samoista asioista.