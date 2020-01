Hollantilaisen hirviöisän oikeudenkäynti alkoi: Piti lapsiaan vangittuna maatilan kellarissa – uskotteli kuolleen äidin sielun ottaneen heistä vallan ja käytti hyväkseen

Hollannissa on aloitettu kylmäävän tapauksen oikeuskäsittely, jossa 67-vuotias Gerrit-Jan van Dorsten piti vangittuna kuutta lastaan maatilan kellarissa. Van Dorsten ei itse osallistunut ensimmäiseen istuntoon terveyssyiden vuoksi.

Kellarista löytyi viisi vangittua lasta

Tapauksessa on myös toinen epäilty henkilö. Itävaltalaista Josef Brunneria syytetään vapaudenriistosta ja terveyden vaarantamisesta. Brunner maksoi perheen maatilan vuokran.

Eristyksissä ulkomaailmalta

Perheen lapset eivät käyneet kouluja eikä heidän syntymästään löydy minkäänlaisia rekisteritietoja. Heidät on pidetty eristyksissä ulkomaailmalta syntymästään saakka.

– Toisinaan lapsia kuristettiin niin pitkään, että he menettivät tajuntansa, syyttäjä kuvailee väkivaltaa.

Hänen kerrotaan väittäneen lapsilleen, että pahat henget ottaisivat vallan heidän ruumiistaan, jos he puhuisivat ulkopuolisille.

Käytti seksuaalisesti hyväksi osaa lapsista

Lasten isä on tällä hetkellä vankisairaalassa ja hänet on on määrätty mielentilatutkimukseen.