Puukkohyökkäys Amsterdamissa – viisi haavoittunut

Amsterdamissa on tapahtunut puukotus.

Viisi ihmistä on haavoittunut puukotuksessa Amsterdamissa lähellä Dam-aukiota.

Paikallisten viranomaisten mukaan välikohtaus tapahtui hieman ennen kello 15.30 paikallista aikaa, kertoo De Telegraaf.

Myös tämä kuva on otettu tapahtumapaikalta.AFP / Lehtikuva

Paikalla on ainakin 14 poliisiautoa. Myös ambulanssihelikopteri on laskeutunut aukiolle, joka on tällä hetkellä eristetty.

Viranomaisten mukaan tekijän motiivi on tällä hetkellä epäselvä.

Poliisin mukaan tekijä on saatu kiinni ja pidätetty.

Uutinen päivittyy.