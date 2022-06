Tutkija Viron hallitusneuvotteluista: "Tulevat olemaan pitkät ja vaikeat" – hallituskriisin taustat vuosia muhineessa konfliktissa

Viron Isänmaa-puolue on tehnyt tänään päätöksen hallitusneuvotteluiden aloittamisesta reformipuolueen ja sosiaalidemokraattien kanssa (SDE).

Isänmaa-puolueen puheenjohtajan Helir-Valdor Seederin mukaan puolueen ensisijainen tavoite tulevissa neuvotteluissa on saada aikaan sopimus, joka tarjoaisi ratkaisuja niihin ongelmiin, jotka ovat iskeneet kovimmin Viron yhteiskuntaan.

Seeder kertoo olevansa tietoinen, että seuraaviin vaaleihin on vain yhdeksän kuukautta aikaa.

– Isänmaa-puolue on vaativa näissä kysymyksissä, mutta olen optimistinen sen suhteen, että onnistumme löytämään yhteisen pohjan, Seeder sanoo.

Seederin mukaan viime vuosien kriiseihin on liittynyt myös hallinnon kriisi, joka on tehnyt Viron valtion johtamisesta vaikeaa ja epävakaata.

"Kolmella puolueella on vahva yhteinen pohja luoda hallitus"

– Kiitämme Isänmaa-puoluetta ja sosiaalidemokraatteja siitä, että he suostuivat aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Kolmella puolueella on vahva yhteinen pohja luoda hallitus, joka tuo Viron kriisien läpi, on virolaismielinen, vahvistaa turvallisuuttamme ja tarjoaa ihmisille taloudellisen turvallisuuden tunnetta, Kallas sanoi.