Hoitajien liitto jyrähtää lomautussuunnitelmista: "Säästötoimien aika ei missään nimessä ole nyt" – ketkä huolehtivat potilaista, kun hoitajiakin sairastuu koronaan?

– Henkilökuntaa tarvitaan jopa normaalioloja enemmän, joten lomautusten sijaan tulisi palkata lisää työntekijöitä, Paavola sanoo liiton tiedotteessa. SuPerin mukaan Vetrea-konserni on aloittamassa yt-neuvottelut maanantaina 23. maaliskuuta.

Riittääkö reservissä väkeä?

– Säästötoimien aika ei missään nimessä ole nyt, Paavola sanoo.



– Lomautusten ja muiden säästötoimien sijaan on varmistettava, että reservissä on työntekijöitä, kun heitä pikaisesti tarvitaan. Myös hoitoalan ammattilaisia tulee saamaan koronavirustartunnan ja he ovat pois vahvuudesta sairauden vaatiman ajan. Poikkeusoloissa hoitoalan työt lisääntyvät aina.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.