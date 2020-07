Kuntatyönantajat eivät näe valmiuslaissa muutostarvetta – toisin kuin hoitajaliitot SuPer ja Tehy

– Jos se annetaan sinulle kolme viikkoa aikaisemmin ja jos se vuosiloma on lyhyempi kuin aikaisemmin, niin se tekee isoja ongelmia. On tiettyjä ammattiryhmiä, jotka ovat saaneet pitää lomaa normaaliin tapaan, ihmettelee sairaanhoitaja Mikko Weckström HUS Meilahdesta.

Kuntatyönantajien tietoon ei ole tullut riitatapauksia – lain tulkinnassa kunnissa on ollut tosin epäselvyyttä.

– Työnantajilta on tullut kyselyitä siitä, miten valmiuslakia ja sen nojalla annettuja asetuksia on sovellettava. Kyselyitä on tullut esimerkiksi vuosilomiin ja irtisanomisaikojen pidättämiseen liittyen, sanoo työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka Kuntatyönantajista.