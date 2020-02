Sitovan hoitajamitoituksen rahoitus puhuttaa – "Toivottavasti rahoja ei oteta kelakorvauksista"

Vanhusten hoivakodeissa on nyt viisi hoitajaa kymmentä vanhusta kohden. Hallituksen lakiesitys nostaa määrän 7 hoitajaan. Uudistuksen hinnaksi on laskettu 200 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Hallitusneuvotteluissa tähän tarkoitukseen osoitettiin 70 miljoonaa. Puuttuvat rahat aiotaan ottaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Yksityisen terveysalan liitto pelkää leikkurin kohdistuvan kelakorvauksiin.

Jatkossa hoivakodissa on oltava 7 hoitajaa 10 vanhusta kohden.

"Ehkäpä Vakesta löytyy tähänkin muutama miljoona"

– Jos kaikki poliittiset puolueet ovat sitä mieltä, että vanhustenhoito pitäisi laittaa kuntoon, niin on aika merkillistä, jos ei sitä rahoitusta löydy. Jos sieltä Vakesta (Valtion kehityshtiö Vake Oy) löytyy useita satoja miljoonia ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin ehkäpä tähänkin löytyy sieltä joku miljoona, heittää Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n puheenjohtaja Silja Paavola.

Tarvitaan tuhansia uusia hoitajia

– Tärkein asia on, että koulutusta lisätään merkittävästi. Me toivomme, että hoiva-avustajakoulutus vakiinnutetaan ja hoiva-avustajien osuutta hoivahenkilöstöstä lisätään ehkä enemmän kuin hallitus ehdottaa. Työperäinen maahanmuutto on yksi keino. Lisäksi kolmansista maista tuleville hoitajille pitäisi saada selkeä koulutuspolku, ettei heidän tarvitsisi suorittaa tutkintoa uudestaan niin kuin nyt tapahtuu, luettelee Rajakangas.