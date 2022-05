Hoitajajärjestöt lievensivät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja – pyrkimyksenä helpottaa jäsenten toimeentuloa kesäkuukausina

– Me keskitymme hoitajien asiaan. Kun tilanne näyttää pitkittyvän, haluamme tällä linjauksella helpottaa muutenkin matalapalkkaisten jäsentemme toimeentuloa kesäkuukausina, sanoo Superin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

Sopimukseton tila jatkuu mahdollisesti pitkään

– On mielenkiintoista, että tunnustelu ei johtanut tulokseen, koska muut kunta-alan sopijaosapuolet olivat jo osaltaan hyväksyneet sovittelulautakunnan ehdotuksen. Pakka tuntuu siellä olevan kiistatta hieman sekaisin. Selkeää on sen sijaan se, että pulaan hoitohenkilöstöstä on pakko löytää lääkkeet, pohtii Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.