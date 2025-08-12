HJK vaihtaa päävalmentajaa

Jonne Kunnas on nimitetty naisten Kansallisessa liigassa pelaavan Helsingin Jalkapalloklubin päävalmentajaksi kaudelle 2026, kertoo HJK verkkosivuillaan. Sopimukseen sisältyy myös optio lisävuodesta.
Kunnas, 33, vietti viisi vuotta HJK:n valmennuksessa vuosien 2018–2022 välillä. Kolmannella ja viimeisellä kaudellaan liigajoukkueen päävalmentajana HJK ylsi hopealle niin liigassa kuin Suomen Cupissa.
HJK-vuosiensa jälkeen Kunnas jatkoi uraansa Suomen naisten A-maajoukkueen valmentajana sekä Ruotsin naisten pääsarjaseuran Linköping FC:n päävalmentajana.
HJK ilmoitti maanantaina, ettei naisten liigajoukkueen nykyinen päävalmentaja Arttu Heinonen jatka Kansallisen liigan kärkiseuran peräsimessä enää ensi kaudella. Heinosen alaisuudessa HJK on voittanut kolmen vuoden aikana mestaruudet sekä Kansallisessa Liigassa, Suomen Cupissa että Kansallisessa Cupissa.