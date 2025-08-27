HJK:lle kävi kylmästi Mestarien liigassa

1.05564975
Vålerengan ainoa maali tuli rangaistuspotkusta. Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 27.08.2025 21:54

MTV URHEILU – STT

Jalkapallon Kansallista liigaa johtava Helsingin Jalkapalloklubi taipui naisten Mestarien liigan toisen karsintakierroksen turnausavauksessaan Norjan mestarille Vålerengalle 0–1 ja joutuu tavoittelemaan paikkaa maanosan uudessa kakkoskilpailussa Eurooppa-cupissa.

Vålerengan hyökkääjä Karina Sävik teki ottelun ainoan maalin rangaistuspotkusta, kun peli Töölön jalkapallostadionilla oli vanhentunut puolisen tuntia. HJK loi Norjan pääsarjassa toisena olevaa Vålerengaa vastaan runsaasti maalipaikkoja, mutta täysosumaa ei tullut.

HJK:n turnaus jatkuu lauantaina turkkilaista Fomgetia vastaan ottelussa, jonka voittaja etenee naisten Eurooppa-cupin ensimmäiselle karsintakierrokselle. Fomget hävisi tshekkiläiselle Slavia Prahalle keskiviikkona 1–2.

Vålerenga ratkaisee miniturnauksen voiton Slavia Prahaa vastaan finaalipelissä, jonka voittaja jatkaa Mestarien liigan kolmannelle karsintakierrokselle. Turnauksen kakkonen saa paikan Eurooppa-cupin toisella karsintakierroksella.

Lisää aiheesta:

Tässä vaihtoehdot KuPSin seuraavaksi eurovastustajaksiHJK:n seuraava vastus Euroopassa arvottuHJK:n ja kahden muun suomalaisjoukkueen euroavausvastustajat selvilläHJK rynnisti suvereenilla esityksellä jatkoon Eurooppa-liigan karsinnoissa – paikka europelien lohkovaiheessa varmistuiHJK:n pudottanut Belgradin Punainen tähti meni jatkoon Mestarien liigan karsinnoissa – Klubille tyrkyllä tanskalaisvastustajaHJK kohtaa Eurooppa-liigan karsinnoissa Latvian mestarijoukkueen
Mestarien liigaHJKJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Mestarien liiga