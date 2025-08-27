HJK:lle kävi kylmästi Mestarien liigassa

Jalkapallon Kansallista liigaa johtava Helsingin Jalkapalloklubi taipui naisten Mestarien liigan toisen karsintakierroksen turnausavauksessaan Norjan mestarille Vålerengalle 0–1 ja joutuu tavoittelemaan paikkaa maanosan uudessa kakkoskilpailussa Eurooppa-cupissa.
Vålerengan hyökkääjä Karina Sävik teki ottelun ainoan maalin rangaistuspotkusta, kun peli Töölön jalkapallostadionilla oli vanhentunut puolisen tuntia. HJK loi Norjan pääsarjassa toisena olevaa Vålerengaa vastaan runsaasti maalipaikkoja, mutta täysosumaa ei tullut.
HJK:n turnaus jatkuu lauantaina turkkilaista Fomgetia vastaan ottelussa, jonka voittaja etenee naisten Eurooppa-cupin ensimmäiselle karsintakierrokselle. Fomget hävisi tshekkiläiselle Slavia Prahalle keskiviikkona 1–2.
Vålerenga ratkaisee miniturnauksen voiton Slavia Prahaa vastaan finaalipelissä, jonka voittaja jatkaa Mestarien liigan kolmannelle karsintakierrokselle. Turnauksen kakkonen saa paikan Eurooppa-cupin toisella karsintakierroksella.