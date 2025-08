Suomen jättitapahtuma yllätti jenkkitähdet: "Täällä on ihan hullua"

Frisbeegolfin MM-kultaa sunnuntaina Nokialla juhlineet yhdysvaltalaistähdet Gannon Buhr ja Ohn Scoggins olivat vaikuttuneita Suomen kisajärjestelyistä.

Viisi päivää kestänyt tapahtuma veti paikalle yhteensä yli 20 000 katsojan yleisön, josta päätöspäivänä Nokialla ratkaisukierrosta oli seuraamassa yli 10 000 katsojaa. Lukema tekee kisapäivästä lajihistorian suurimman tapahtuman.

– Nämä ovat parhaat kisat, jotka olen koskaan nähnyt. Parasta frisbeegolfia, jossa olen saanut olla mukana. Rata oli manikyroitu täydelliseen kuntoon, kiitteli avoimen sarjan mestaruuden voittanut Buhr.

– Kaikki panostus, mitä näihin kisoihin on tehty, merkitsee minulle todella paljon. Se on ollut iso onnistuminen, hän jatkoi.

Amerikkalaispelaajat kisasivat sekä naisten turnauksessa että avoimessa sarjassa suomalaisyleisön suurimpia suosikkeja vastaan, mutta paikalle saapunut yleisö osasi arvostaa myös muiden maiden urheilijoiden huippusuorituksia.

Gannon Buhr (vas.) ja Ohn Scoggins olivat onnellisia frisbeegolfin maailmanmestareita Nokialla.Lehtikuva/AOP

Ohn Scoggins jätti Iida Lehtomäen hopealle ja Henna Blomroosin jaetulle pronssimitalille, mutta nousi silti itsekin yleisön lemmikiksi.

– Rakastan intohimoisuutta. Vaikka minulle tulisi todella paha ohiheitto, haluan silti moikata faneja. Kukaan ei ole täällä toista erityisempi, siksi haluan olla itsekin kunnioittava muita kohtaan, Scoggins sanoi naisten sarjan voittonsa jälkeen.

– Tämä on ollut uskomatonta. Rakastan Suomea ja teitä ihmisiä. Olette rauhallisia, mukavia ja vähän ujoja. Kaikki käy järkeen täällä. Ihmiset ovat todella kunnioittavia muita kohtaan. Haluan varmasti tulla uudelleen.

Mestari Buhr olisi halunnut fanina paikalle

Nokialla kisapaikkojen keskuksena toimi jäähalli, jossa muun muassa kiekot, pelivarusteet ja urheiluvaatteet kävivät kaupaksi.

Yleisömäärän lisäksi myös järjestelyt olivat kaiken lajissa nähneille yhdysvaltalaisillekin uutta.

– Suomi on frisbeegolfin suurmaa. Täällä on ihan hullua. Varsinkin kaikki nuoret fanit, jotka ovat tulleet katsomaan kisoja. Pelaajien keski-ikä täällä on todella nuori, ja se on hienoa nähdä, Gannon Buhr ihmetteli.

– Nämä kaksi (Nokia ja Tampere) ovat minulle maailman TOP10-ratoja. Tulen tänne aina mielelläni. Tämä on minulle toinen vuoteni Euroopassa, ja rakastin sitä.

– Olen itse jopa vähän harmissani, etten ole ehtinyt kokea kisoja fanin näkökulmasta, koska se on ollut todella hyvä. Niin paljon myyntituotteita ja frisbeegolfin messut. Ihmiset ovat voineet ostaa paikkoja paremmille katselupaikoille, Buhr jatkoi.