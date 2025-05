Hittibändin solistilla munuaissyöpä – 3 Doors Down peruu kiertueensa

3 Doors Down -yhtyeen solisti Brad Arnold kertoo somessa sairastavansa munuaissyöpää.

3 Doors Down -yhtyeen laulaja Brad Arnold, 46, kertoo, että hänellä on todettu munuaissyöpä.

Arnold jakaa uutisen Instagramissa keskiviikkona julkaistulla videolla, missä hän kertoo, että hänellä on diagnosoitu neljännen vaiheen kirkassoluinen munuaiskarsinooma.

Hän lisää, että syöpä on tehnyt etäpesäkkeitä keuhkoihin.

– Se ei ole oikein hyvä, hän lisää videolla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hänellä ei kuitenkaan ole sairauden kannalta mitään pelkoa.

Yhtye peruu Arnoldin diagnoosin vuoksi tulevan kiertueensa. 3 Doors Downin oli määrä lähteä kiertueelle 15. toukokuuta Daytona Beachista. Kaikki päivämäärät on sittemmin poistettu bändin virallisilta verkkosivuilta, ja tilalle on tullut video Arnoldin ilmoituksesta.

Arnold pyytää seuraajiaan ja kuuntelijoitaan rukoilemaan hänen puolestaan ja vitsailee, että hänen pitäisi mennä kuuntelemaan yhtyeen vuoden 2008 kappale It's Not My Time.

3 Doors Down perustettiin 1990-luvun puolivälissä, ja Arnold on yksi perustajajäsenistä. Yhtye tunnetaan muun muassa hittisingleistä Here Without You, When I'm Gone ja Kryptonite.

Korjattu kirjoitusvirhe otsikosta kello 11.47.

Lähde: CNN