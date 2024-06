Hitsaaja tukehtui putkeen Kemissä – katso, mitä poikkeuksellisessa työturmassa tapahtui

Biotuotetehtaan rakennustyömaalla Kemissä sattui vuoden 2023 helmikuussa työtapaturma, jossa kuoli 28-vuotias hitsaaja. Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on selvittänyt, mitä tilanteessa tapahtui.

Kaasua on mahdotonta huomata ilman mittareita

Hitsauksessa suojakaasuna käytettävä argon on hajuton, väritön, mauton ja myrkytön, joten sitä on hyvin vaikea havaita. Raskaan argonkaasun tehtävänä on syrjäyttää happi hitsauskohdasta ja parantaa hitsaussauman laatua.