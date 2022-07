Historian kuumin päivä: 40 lämpöastetta järkyttää brittejä – "Näillä päästöillä vastaava kuumuus toistuu joka kolmas vuosi"

– En uskonut kokevani tätä urallani. Laskimme, että tämän piti olla mahdotonta, jos ilmastoa ei häiritä. Mutta kasvihuonepäästöt sekoittaneet ilmaston, ja tulemme näkemään tällaisia lämpötiloja kerran kolmessa vuodessa, jos päästömme pysyvät samalla tasolla. Tämä on konkreettinen todiste, että ilmasto on muuttunut ja tulee muuttumaan. Meidän on päästävä ilmastopäästöissämme nollatasolle, Belcher kommentoi.