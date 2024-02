Historiallisen tempun jysäyttänyt suomalaissensaatio nauttii ykkösluokan resursseista – "Paras joukkue maailmassa"

Lehto on ottanut kuluvalla kaudella aimo askeleen kohti maailman alppihiihtoeliittiä. Ennen Kitzbüheliä hän laski maailmancupin pisteille yhtä vaille kaikissa alkukauden syöksykisoissaan. Lehdon Kitzbühelissä saavuttama 11 sija on kaikkien aikojen paras suomalaissijoitus miesten syöksylaskussa.

Vaikka vauhti on kiihtynyt, pitää Lehto jalat tiukasti maassa.

– Kauden alusta asti tavoitteena on ollut päästä maailmancupin finaaleihin. Noi sijat tukevat sitä tavoitetta, Lehto sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Lehto on Kitzbühelin onnistumisten jälkeen syöksycupissa sijalla 23, kun finaaleihin kelpuutetaan 25 parasta laskijaa.

Kitzbühelin legendaarinen Hahnenkamm-vuoren rinteitä kulkeva syöksykisa on erityisesti Lehdon mieleen. Hän sanoo Kitzbühelin kisan voiton olleen jo pitkään hänen suurimpia tavoitteitaan.

– Se on kyllä hieno rinne oikeasti, pakko sanoa. Ei ole turhan pitkä. Oma kokemus on se, että se ei niin paljon hapota kuin Bormio tai Wengen. Pystyy hyökkäämään alusta asti. Se on todella hienoa siinä. Yksi lempiratoja varmasti. Kyllä se tuntuu hyvältä laskea sitä. Tekee mitä rakastaa ainakin, Lehto tuumii.

– Olen aina sanonut, että haluan Kitzbühelin voittaa. En tiedä, minkä ikäisenä olen sen ensimmäistä kertaa sanonut. Se on aina ollut ehkä se ykkösjuttu. Ihan end game on voittaa maailmancup, kokonaiskilpailu, kristallipallo kätöseen.

Sijalta 11 palkintokorokkeelle on vielä matkaa, mutta 23-vuotias Lehto, että kaikki valmiudet kovempaan menestykseen ovat jo olemassa. Matkassa on kuitenkin monia muuttujia lähtien suksista ja voiteista.

– Se (palkintopallisijoitus) voi olla jo ensi kisa, mutta se voi olla vasta kolmen vuoden päästä. Tehdään paljon duunia sen eteen ja otetaan se sillon kun se on otettavissa, Lehto sanoo.

Suurin kehitysaskel kohti terävintä kärkeä on otettava henkisellä puolella.

– Isoin ehkä on itsevarmuus, sellainen päättäväisys. Totta kai sitä löytyy nyt jo, mutta kun kyse on millisekunneista, miten liikkeet ja kaikki linkittyy toisiinsa, pakko sanoa, että se on ehkä sitten se.

200 000 euroa vuodessa

Lehto on harjoitellut viime vuodesta Sveitsin vauhtimaajoukkueen kanssa. Suomalaistähti sanoo suoraan, että hyöty paikasta maailman huippujoukkueessa on hurja. Kun vieressä laskee esimerkiksi miesten syöksycupia johtava Marco Odermatt, on esimerkki parasta mahdollista laatua.

– Näen suoraan vierestä, minkä tasoista sen pitää olla, minkä tasoista se maailman parhailla on. Näen sen mentaliteetin ja kaikkea, Lehto sanoo.

– Nyt se on selkeästi niin, että se on musta kiinni, eikä kenestäkään muusta. Näen, mitä sen pitää olla ja mää toimitan samaan tahtiin ja ajattelen todellakin, että se on mahdollista. Ei ainakaan jää siitä kiinni, ettei ole kaikki resurssit käytettävissä.

Ihan ketä tahansa yhteen maailman parhaista vauhtijoukkueista ei kelpuuteta. MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Lehto kertoi mukaan pääsyn olleen summa hyvää tuuria, oikeita ihmisiä ja paljon tukijoita. Ilmaiseksi maailman parhaiden syöksyjien sekaan ei oteta. Lehdon yksi kausi Sveitsin maajoukkueessa kustantaa 150 000 – 200 000 euroa.

– On tosi paljon tukiojita ja sponsoridiilejä, jotka tämän kaiken mahdollistavat, Lehto sanoi.

– Se menee matkakuluihin, henkilöstön palkkaukseen. Sitten tietenkin Sveitsille pitää vähän maksaa ekstraa, että siellä saa olla. Aivan älyttömästi resursseja. Paras joukkue maailmassa.

Sveitsiläisurheilijat ovat ottaneet Lehdon hyvin vastaan. Pidetty laskija kertoo osasta tulleen jopa hyviä ystäviä.

– Olen vain oma itteni, en siellä kenenkään... Tai sanotaan näin, että en ole kieli ruskeana. Olen tullut tosi hyvin toimeen heidän kanssaan ja totta kai kunnioitan heitä jokaista ihan yhtälailla kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Ehkä sillä, että on mukava pääsee pitkälle.