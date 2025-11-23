Suomalaispelaajien Ronja Savolaisen ja Sanni Aholan edustama Ottawa Charge avasi kautensa jääkiekon Pohjois-Amerikan naisten ammattilaisliigassa PWHL:ssä tappiolla, kun Ottawassa vieraillut New York Sirens tylytti kotijoukkuetta lukemin 4–0.
New York teki kaikki maalinsa kolmannessa erässä. Osumista kolme iski Taylor Girard. Puolustaja Savolainen urakoi Ottawassa kolmanneksi eniten jääaikaa pelattuaan päälle 22,5 minuuttia. Debyyttikautensa liigassa aloittanut maalivahti Ahola oli luukkuvahtina ykköstorjuja Gwyneth Philipsin huhkiessa peräti 38 torjuntaa.
Ottawa Citizen -lehden mukaan ottelussa tehtiin myös kolmannen kautensa aloittaneen liigan historiaa, sillä jäällä nähtiin liigan ensimmäinen venäläispelaaja. Ottawa varasi viime kevään draftissa kaksi venäläistä, Anna Shohinan ja Fanuza Kadirovan, joista Kadirova pelasi kauden avauspelissä.
Savolainen ja Ahola saavat seuraavaksi vastaansa suomalaisosaamista, kun Ottawa kohtaa Suomen aikaa torstain vastaisena yönä Vancouver Goldeneyesin. Vancouverissa pelaa Naisleijonien pitkäaikainen hyökkääjätähti Michelle Karvinen.