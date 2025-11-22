Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen pitkäaikainen hyökkääjätähti Michelle Karvinen teki ensiesiintymisensä Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa PWHL:ssä liigan startatessa historiansa kolmannen pelikauden.

Karvinen, 35, teki lokakuussa tämän kauden kattavan sopimuksen PWHL:n tulokasjoukkueen Vancouver Goldeneyesin kanssa. Seuran ja Karvisen debyyttiä perjantaina paikallista aikaa seurasi loppuunmyyty katsomo, ja nuo lähes 15 000 katsojaa saivat nähdä Vancouverin 4–3-jatkoaikavoiton Seattle Torrentista.

Karvinen oli jäällä, kun Sarah Nurse viimeisteli avauserässä Goldeneyesin kautta aikain ensimmäisen maalin.

Karvisen lisäksi suomalaisväriä liigaan tuovat Bostonin hyökkääjä Susanna Tapani, Ottawan puolustaja Ronja Savolainen sekä PWHL-debyyttiään Ottawassa odottava maalivahti Sanni Ahola.