Suomalaispuolustajalta uran avausmaali Pohjois-Amerikassa

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen luottopuolustaja Ronja Savolainen teki uransa ensimmäisen maalin Pohjois-Amerikan PWHL-liigassa ja auttoi Ottawa Chargen 2–1-voittoon kanadalaiskilpailijastaan Toronto Sceptresistä.

Savolainen tälläsi vierasjoukkue Ottawalle avausmaalin toisessa erässä. Chargen voittomaalin viimeisteli ottelun loppuhetkillä puolustaja Jincy Roese.

Pitkään Ruotsin liigan Luulajaa edustanut Savolainen, 27, on tehnyt PWHL-debyyttikaudellaan nyt seitsemässä ottelussa tehot 1+2. Myös liigan muut suomalaispelaajat, Boston Fleetin Susanna Tapani ja New York Sirensin Noora Tulus ovat tehneet tällä kaudella yhden maalin.

Ottawa on liigassa Montrealin ja Minnesotan jälkeen kolmantena, New York on neljäntenä. Liigan avauskaudella viime keväänä finaaleihin edennyt Boston on sarjassa tällä hetkellä viimeisellä sijalla kuudentena.