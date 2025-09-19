Kansainvälisen autoliiton (FIAn) joulukuinen puheenjohtajavaali saatetaan käydä kolmen ehdokkaan välillä, kun sveitsiläinen kilpa-autoilija ja yrittäjä Laura Villars, 28, ilmoitti lähtevänsä mukaan historian ensimmäisenä naisehdokkaana.

Villars kertoi asiasta torstaina sosiaalisessa mediassa, mutta ehdokkaaksi asettuminen vaatii lisäksi sen, että hän toimittaa vaaditun virallisen hakemuksen – ja nopeasti, sillä määräaika on tänään.

– FIAn on jatkossa oltava taas seurojen ja lisenssinhaltijoiden liitto. Tavoitteeni on yhä demokraattisempi, läpinäkyvämpi ja vastuullisempi hallinto, joka on avoin naisille ja uusille sukupolville.

– Uskon vahvasti, että moottoriurheilu tarvitsee moninaisuutta ja innovaatioita inspiroidakseen nuoria sukupolvia ympäri maailman.

FIAn puheenjohtajavaali järjestetään 12. joulukuuta Uzbekistanissa. Puheenjohtaja valitaan nelivuotiselle toimikaudelle.

Ennen Villarsia ehdokkuudestaan ovat kertoneet yhdysvaltalainen Tim Mayer, 59, jolla on monipuolinen tausta moottoriurheilussa ja pitkä historia FIAn palveluksessa. Nykyinen puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem, 63, hakee lisäksi jatkokautta.

Joulukuussa 2021 puheenjohtajana aloittaneen arabiemiirikuntalaisen Ben Sulayemin aikakausi FIAn johdossa on ollut kohujen sävyttämä.

Lukuisat korkea-arvoiset FIAn työntekijät ovat jättäneet pestinsä ja viitanneet Ben Sulayemin aikana vakiintuneisiin uusiin toimintatapoihin. Esimerkiksi viime keväänä tehtävänsä jätti liiton varapuheenjohtaja Robert Reid.

Ben Sulayem on lisäksi hyökännyt toistuvasti mediaa vastaan ja saanut vastaansa niin F1-kuljettajien yhdistyksen kuin MM-rallitähtien vastaavan kokoonpanon.