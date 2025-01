FIAn puheenjohtajalta yllättävä purkaus – hyökkäsi mediaa vastaan

Kansainvälisen autoliiton (FIAn) puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem hyökkäsi Saudi-Arabiassa ajettavan Dakar-rallin yhteydessä ärhäkästi mediaa vastaan.

Kolme vuotta FIAn puheenjohtajana toimineen 63-vuotiaan arabiemiirikuntalaisen ex-rallikuskin purkaus tuli Autosportin mukaan täysin yllättäen, olkoonkin, että hänen suhteensa mediaan on ollut viime vuodet huomattavan vaikea.

Ben Sulayem toisti tilaisuudessa aiemman väitteensä, jonka mukaan media kritisoi häntä epäreilusti.

– Kolme vuotta kritiikkiä minua kohtaan. Välitänkö? Valittiinko minut kuuntelemaan mediaa? Ei. Tykkään hyvästä ja positiivisesta mediasta. Ehkä teen virheen, ja kritisoitte minua objektiivisella tavalla, Ben Sulayem sanoi muun muassa Autosportin mukaan.

Tämän jälkeen Ben Sulayemilta kysyttiin lisää tästä epäreilusta kohtelusta, ja hän ulotti tässä yhteydessä vastauksensa myös F1-sarjan Britannian GP:hen.

– Maailma on epäreilu. Saudi-Arabia on tehnyt isoja satsauksia. Kun katsoo osaa brittimediasta, he käyvät Saudi-Arabiaa tai minua vastaan. Haluaisin kuitenkin sanoa yhden asian. Menkääpä katsomaan Britannian GP:tä. Onko se Britannian GP? Ei, se on Qatar Airways Britannian GP. Jos poistaa budjetin, poistaa rahat.

Viime lokakuussa Ben Sulayem antoi juuri Autosportille haastattelun, jossa hän kertoi joutuneensa brittimedian tuomitsemaksi ennakkoluulojen takia.

Ben Sulayemin joulukuussa 2021 alkaneella toimikaudella on riittänyt kohuja.

Viime vuonna kohistiin ensin hänen vaatimuksestaan ottaa tiukempi linja kuljettajien kielenkäyttöä kohtaan, ja vuoden lopullta ovi FIAsta ulospäin kävi ahkeraan, kun useat keskeisillä paikoilla toimineet ihmiset jättivät tehtävänsä.

Joulukuussa Ben Sulayem junttasi vielä FIAn sääntöihin läpi muutoksen, jolla vahvistetaan puheenjohtajan valtaa.

– Minulla oli kiire korjata FIA. Rallin MM-sarja oli osa sitä. Jos korjaa FIAn mutta ei korjaa MM-sarjaa, ei tule olemaan MM-sarjaa. Ei ole mestaruussarjaa, jos FIA ei ole olemassa. Nyt minusta tuntuu, että talo on taas kunnossa. Korjasin talon, ja me korjaamme MM-sarjan, Ben Sulayem sanoo Dirtfishin tuoreessa jutussa, jossa hän perustelee, miksi ei pitkän linjan rallimiehenä ole vielä korjannut rallin MM-sarjaa.

Ben Sulayemin ensimmäinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Hänelle ei toistaiseksi ole ilmaantunut vastaehdokkaita joulukuiseen puheenjohtajavaaliin.