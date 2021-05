Paljonko maksaisit tästä kuvasta? Da Vincin harvinaisen karhupiirroksen uskotaan menevän kaupaksi ennätyshintaan

Piirrosta kauppaavan brittiläisen taidehuutokauppa Christie'sin mukaan se on enää yksi alle kahdeksasta yksityisomistuksessa säilyneestä da Vincin piirroksesta.

Huutokauppa on luottavainen, että piirros tulee rikkomaan aiemmin voimassa olleet ennätykset, mitä tulee da Vincin (1452–1519) piirrosten myyntihintoihin.

Karhun päätä esittävä piirros on ollut nykyisellä omistajallaan vuodesta 2008. Vuosisatojen aikana sillä on kuitenkin ollut lukuisia eri omistajia.

Ennen myyntiään piirros on vielä näytillä New Yorkissa sekä Hongkongissa. Nuijan on määrä paukahtaa heinäkuussa Lontoossa.