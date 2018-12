Hirvömäisestä projektista syytetty kiinalaistiedemies katosi mystisesti – väitti muokanneensa ensimmäistä kertaa vauvan geenejä

Shenzhenin yliopiston apulaisprofessori He Jiankui, joka väitti viime viikolla editoineensa ihmisalkion geenejä, on kadonnut.

Yliopisto on kiistänyt väitteet siitä, että mies olisi pidätettynä.

He väitti käyttäneensä Crispr-geenieditointiteknologiaa muokatakseen alkion geenejä niin, että vauva olisi syntyessään immuuni HI-virukselle. Lapsen isä kantoi virusta.

Kiinan terveysviranomaiset tuomitsivat kokeen ja kertoivat, etteivät tienneet siitä mitään. Myös Shenzhenin yliopisto on sanoutunut irti tutkimuksesta. Kiinan viranomaiset ovat määränneet Hen tutkimuskieltoon.

Crispr-Cas9-geenieditointia on pidetty lupaavana teknologiana monien parantumattomien sairauksien hoidossa.

Sitä on testattu ihmisillä niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin, mutta sen hyödyntämisessä on ollut ongelmia: Crisprin on havaittu myös aiheuttavan syöpää.