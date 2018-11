Tutkija väittää muunnelleensa vauvojen geenejä ja poistaneensa HIV-tartunnan mahdollisuuden: Tiedeyhteisö pitää projektia hirviömäisenä – Kiina aloitti tutkinnan

He muokkasi useamman pariskunnan alkioita hedelmöityshoitojen yhteydessä. Hen mukaan hänen tavoitteensa oli poistaa alkioilta mahdollisuus saada HIV-tartunta tulevaisuudessa.

Viime vuosina tutkijat ovat onnistuneet löytämään tavan muunnella ihmisen DNA:ta CRISPS-cas9-tekniikalla. Sitä on kuitenkin käytetty toistaiseksi vain aikuisiin tappavien tautien hoitamiseksi. Jos Hen väite pitää paikkansa, kyseessä on valtaisa mullistus tieteessä.

He kertoi asiasta tänään, mutta sitä ei ole vahvistettu esimerkiksi tieteellisessä julkaisussa. Tapauksesta ovat uutisoineet myös mm. tiedejulkaisu Nature sekä Technology Rewiew .

He on kirjoilla Shenzenin teknillisessä yliopistossa varaprofessorina, mutta hän on ollut ilman palkkaa viime helmikuusta lähtien. Yliopisto sanoo olleensa tietämätön miehen projektista.