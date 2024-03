Himoksella järjestettiin noin 200 ihmisen luvattomat bileet vuokramökissä – juhliin myytiin pääsylippuja

Poliisin mukaan Himoksella on järjestetty vuokramökissä noin 200 henkilön luvattomat bileet.

– Asiassa on syytä epäillä, että eräässä vuokramökissä on järjestetty tilaisuus, mihin on myyty lippuja ja mistä ei ole poliisille ennakkoon ilmoitettu. Tilaisuus päättyi siihen, että poliisi poisti arvionsa mukaan noin 200 henkilöä kyseiseltä mökiltä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari.