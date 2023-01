Hilkka Ahde on surrut monta päivää, kun lääkäri ei tullut kotiin toteamaan hänen äskettäin menehtynyttä äitiään kuolleeksi: "Koin sen kunnioituksen puutteena"

– Se on hirvittävän rankkaa, kun se on 24/7. Omaishoidossa on hirvittävän paljon korjattavaa ja tehtävää. Tämän yhteiskunnan pitäisi ymmärtää se, että jos omaishoitajat yksi kaunis päivä menisivät lakkoon, niin tämä yhteiskunta kaatuisi sinä päivänä. Sen takia täytyisi arvostaa. Se ei vaatisi paljoa, vain pieniä korjauksia. Meitä pitäisi kuunnella, Ahde sanoi painokkaasti.