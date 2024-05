Tällaisen rahapotin Olympiakomitea jakaa jääkiekolle

Ensi kaudeksi maastohiihdon tehostamistuki on puoli miljoonaa euroa ja jääkiekon 480 000 euroa.

– Tulevan kauden merkitys on valtava, koska pikaluistelua lukuun ottamatta kaikkien lajien olympiapaikkojen jaossa sillä on ratkaiseva rooli. Vaikka kaikissa talvilajeissa on edessä MM-talvi, samaan aikaan voi ajatella Milano-Cortinan olympialaisten käynnistyvän jo nyt, sanoo Huippu-urheiluyksikön laji- ja kisaohjelmien johtaja Leena Paavolainen tiedotteessa.