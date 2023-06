HIFK hävisi oikeustaiston – valmentajasekoilusta pamahti jättilasku

HIFK on määrätty maksamaan Piccaretalle peräti 96 000 dollarin (noin 88 500 euroa) korvauksen. Hillman sanoo, että summan maksaminen tekee "suuren loven" seuran kukkaroon. Perustelut päätöksestä tulevat kuitenkin erikseen myöhemmin, minkä jälkeen HIFK aikoo pohtia jatkotoimiaan tilanteen ratkaisemiseksi.

Piccaretan ja myös Lönnströmin yllätykseksi HIFK:n hallitus päätyi kuitenkin palkkaamaan Mixu Paatelaisen , ja Piccareta jäi ilman työpaikkaa. MTV Urheilu kertoi heinäkuussa 2022, että riita osapuolten välillä on johtamassa oikeustaistoon.

HIFK käynnisti osakeannin

– Tätä arveltua kytkentää näillä ei ole. Kyseinen osakeanti on yhtiön taseaseman parantamiseen tähtäävä hanke, mutta koska tapaan kuuluu, niin kaikki taloudellisesti merkittävät asiat viimeisen tilierän jälkeen on tuotava julki. Näissä tilanteissa on oltava läpinäkyvä ja mitään salaisuuksia meillä ei ole, Hillman selventää.