HIFK hankki Sergei Eremenkon – entisen suurlupauksen tavoitteet yhä ulkomailla: "Nyt tajuan, kuinka paljon töitä se vaatii"

Entisen huippupelaajan Aleksei Eremenko seniorin poikakatraan nuorin vesa Sergei liittyy reippaasti profiiliaan viime aikoina nostaneen HIFK:n riveihin. 23-vuotias keskikenttäpelaaja on tehnyt kauden 2022 kattavan sopimuksen seuran kanssa.

Eremenko on pelannut Suomen nuorten maajoukkueissa, mutta hän siirsi Venäjällä pelatessaan edustusoikeutensa perheensä kotimaahan.

HIFK:n joukkueen mukana Eremenko on ollut runsaan viikon ajan.

– On upeat fiilikset jengistä. On ollut kiva tulla tänne, hyvät äijät jengissä, hyvät koutsit ja toiminta on muutenkin mieleeni.