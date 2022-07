Huuhkajissa läpi lyöneelle Benjamin Källmanille huima siirto Eurooppaan – ykköshyökkääjäksi perinneseuraan: "Näyttöhalu on kova"

– On tosi hyvä fiilis tästä. Tuntuu, että Puolan pääsarja on tosi hyvä tasonnosto mulle ja tähän paikkaan tärkeä askel uralla. Nyt haluan näyttää, että pystyn täälläkin tekemään tulosta. Oma tavoite on tehdä paljon maaleja, Källman kertoo MTV Urheilulle.